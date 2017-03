Toter HSV-Manager Timo Kraus: Ermittlungen eingestellt!

Anzeige

Nach dem Tod des HSV-Managers Timo Kraus hat die Polizei die Ermittlungen eingestellt. "Alles, was wir wissen, deutet darauf hin, dass es sich um einen Unglücksfall handelt", sagte Jan Krüger von der Polizeiinspektion Harburg am Montag. Als Todesursache stehe Ertrinken fest; das habe das Obduktionsergebnis ergeben. "Es gibt keine äußeren Verletzungen und keine Hinweise auf eine Straftat", erläuterte Krüger. Mit der Identifizierung des Toten sei der Vermisstenfall nun abgeschlossen.

Die Leiche des Managers vom Hamburger Sport-Verein war am Donnerstag bei den Hamburger Landungsbrücken in der Elbe entdeckt worden. Dort war der 44-Jährige vor elf Wochen das letzte Mal gesehen worden. Kraus hatte Anfang Januar abends mit Kollegen und Freunden in einem Lokal an den Landungsbrücken gefeiert. Ein Taxi sollte den angetrunkenen Familienvater in seinen Heimatort Buchholz in der Nordheide bringen. Dort kam er aber nie an, sondern kehrte aus ungeklärten Gründen zu den Landungsbrücken zurück.

Wir haben jetzt Gewissheit und trauern um unseren Mitarbeiter Timo Kraus. Unser tiefes Mitgefühl gilt Timos Familie. https://t.co/fEMHHWrnCm pic.twitter.com/sLETuLDbDz — Hamburger SV (@HSV) March 24, 2017

Witwe glaubt nicht, dass Kraus betrunken war

Am Freitag wurde bestätigt, dass es sich bei der in der Hamburger Elbe gefundenen Leiche um den vermissten HSV-Manager Timo Kraus handelt. Die Fundstelle liegt in der Nähe des Ortes, an dem Kraus spurlos verschwand. Nach einer Firmenfeier an den Landungsbrücken Anfang Januar war Kraus nicht nach Hause zurückgekehrt. Seine Frau Corinna Kraus sagte dem Magazin „Der Spiegel“: „Was suchte mein Mann bei Nacht auf der Brücke? War er allein? Ging er freiwillig dorthin? Hat ihn jemand ins Wasser gestoßen?“

Die Hintergründe bleiben mysteriös. Woran lag es, dass der Familienvater in die Elbe fiel? Witwe Corinna Kraus glaubt nicht, dass ihr Mann zu viel getrunken hatte. „Ich habe meinen Mann noch nie stockbetrunken erlebt. Dass er sich als Chef vor seinen Mitarbeitern volllaufen lässt, kann ich mir nicht vorstellen.“ Auch einen Selbstmord schließt die Witwe aus.

Am Freitag wurde bestätigt, dass es sich bei der gefundenen Leiche im Hafenbecken der Elbe um HSV-Manager Timo Kraus handelt. Nicht der einzige tragische Todesfall der Bundesliga-Geschichte. © Imago/dpa Timo Kraus war am 7. Januar anlässlich einer Firmenfeier in einer Bar. Nach Angaben seiner Kollegen setzten sie ihn in ein Taxi, weil der HSV-Manager bereits angeheitert war. Seine Frau meldete ihn am 8. Januar vermisst. Die Suche nach dem vermeintlichen Taxifahrer war erfolglos. Nun, elf Wochen später, wurde eine Leiche im Hamburger Hafenbecken entdeckt. Seit heute ist es traurige Gewissheit: Es ist Timo Kraus. © dpa/Screenshot Twitter Niklas Feierabend unterschrieb im Februar 2016 einen langfristigen Profivertrag bei Hannover 96. Nur drei Monate später starb Feierabend bei einem Autounfall. Er kam von seiner eigenen Geburtstagsfeier, der Fahrer war alkoholisiert. 1,1 Promille hatte der 21-Jährige im Blut. Zwei weitere Freunde des 96-Talents starben außerdem. Der Fahrer bekam eine Bewährungsstrafe von 20 Monaten. © Imago/Montage Nach einem Freundschaftsspiel seines Klubs BFC Dynamo, der der DDR-Liga angehörte, setzte sich Lutz Eigendorf in Kaiserslautern ab und tauchte unter. Er schloss sich dem 1. FC Kaiserslautern und danach Eintracht Braunschweig an. 1983 verstarb er bei einem höchst kuriosen Autounfall: Augenzeugen berichten, er habe in der Kneipe nur zwei 0,2-Liter-Bier getrunken, tatsächlich stellte man aber 2,2 Promille im Blut von Eigendorf fest. Außerdem war er auf einer Strecke unterwegs, die nicht auf seinem Heimweg lag, als er gegen einen Baum fuhr und starb. © Imago/Montage Eine der traurigsten Geschichten des deutschen Fußballs hat sich am 10. Januar 2015 zugetragen: Auf dem Weg zum Flugzeug in Braunschweig, das den VfL Wolfsburg ins Wintertrainingslager bringen soll, stirbt das belgische Nachwuchstalent Junior Malanda im Alter von 20 Jahren bei einem Autounfall. Untersuchungen zufolge soll Malanda für einen kurzen Moment nicht angeschnallt gewesen sein, weil er ein Handykabel aus einer Tasche im Fußraum holen wollte. © Imago/Montage Die Beamten untersuchen das Haus von Ernst Burmeister nach Spuren. Zwei nach wie vor unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu seinem Haus verschafft. Burmeister war HSV-Investor, hatte sich im Februar 2016 für über vier Millionen Euro 1,5 Prozent der Anteile an der HSV AG gekauft. Die Einbrecher schlugen ihn und seine Frau gewaltsam nieder. Der 79-Jährige erlag wenige Tage später den Folgen der Verletzungen. © dpa/Montage

Wo und wann verschwand Timo Kraus? In der Nacht zum 8. Januar feiert der HSV-Marketingchef im Hamburger Brauhaus "Bockbräu". Gegen 23.30 Uhr setzen ihn seine Mitarbeiter in ein herbeigerufenes Taxi. Das Ziel: das Familienhaus im 40 Kilometer entfernten und südlich von Hamburg gelegenen Buchholz in der Nordheide.Nach nur einem Kilometer wendet das Taxi und fährt zurück Richtung Hafen. Die Gründe für die Rückkehr zum Hafen sind nach wie vor völlig unklar. Zuletzt sieht ein Zeuge Kraus an den Landungsbrücken. Etwa um 0.40 Uhr verliert sich das Signal seines Handys am Museumsschiff "Rickmer Rickmers". Daraufhin suchen Beamte den Hafen-Bereich mit einer Spürhündin ab, die die Fährte des Vermissten aufnimmt. Sie führt von den Landungsbrücken bis auf den Ponton. Das ist die schwimmende Anlegestelle an der Brücke 1 vor der "Rickmer Rickmers".

KOMMENTIEREN