Tottenham Hotspur gegen Borussia Dortmund live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und Ticker: Der Start des BVB in die Champions-League-Saison bei Tottenham Hotspur. So können Sie das Spiel sehen.

Borussia Dortmund hat das 0:0 beim SC Freiburg am dritten Spieltag der Bundesliga teuer bezahlt. Der BVB flog am Montag ohne die in diesem Spiel verletzten Abwehrspieler Marc Bartra und Marcel Schmelzer zum Champions-League-Auftaktspiel in Gruppe H gegen Tottenham Hotspur nach London. Ob Neven Subotic nach überstandener Erkrankung zum Spiel Tottenham Hotspur gegen Borussia Dortmund am Mittwoch (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) noch nachreist, ist offen.

Während die Rekord-Serie des BVB gegen den SC Freiburg nach zwölf Siegen in Folge gestoppt wurde, geht Tottenham Hotspur mit mächtig Selbstvertrauen in diese Partie im Londoner Wembley-Stadion. Die „Spurs“ gewannen am vierten Spieltag der englischen Premier League mit 3:0 beim FC Everton. Stürmerstar Harry Kane (25) erzielte dabei seine ersten beiden Saisontreffer. „Gabriel Batistuta war ein Killer, schussstark, mit starker Mentalität und absolut professionell“, verglich Tottenhams Trainer Mauricio Pochettino seinen Star schon mit dem großen Argentinier Batistuta, „Harry ist vielleicht sogar noch besser.“

Borussia Dortmund reist mit guten und schlechten Erinnerungen in die britische Hauptstadt. Im englischen Fußballtempel von Wembley verlor der BVB am 25. Mai 2013 das „deutsche Finale“ in der Champions League gegen den FC Bayern München mit 1:2. In der Europa-League-Saison 2015/2016 schalteten die Dortmunder Tottenham Hotspur im Achtelfinale mit 3:0 und einem 2:1-Erfolg an der inzwischen stillgelegten White Hart Lane aus. Im Wembley-Stadion, wo die Nord-Londoner bis zur Fertigstellung ihrer neuen Heimstätte auch in der Liga spielen, konnten die Gastgeber im vergangenen Jahr in einer CL-Gruppe mit Bayer 04 Leverkusen nur gegen ZSKA Moskau gewinnen.

​Wie sehe ich das Spiel im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Tottenham Hotspur gegen Borussia Dortmund live. Die Übertragung läuft am Mittwoch ab 20.15 Uhr bei Sky Sport 1 und HD. Kommentator ist Wolff-Christoph Fuß. In der Sky-Konferenz widmet sich Hansi Küpper der Partie. Experten im Studio in München sind Ewald Lienen, Armin Veh und der britische Fußball-Kolumnist Robert Hughes.

​Wird Tottenham Hotspur gegen Borussia Dortmund im Free-TV übertragen?

Ja. Das ZDF halt neben Sky die Rechte an den Champions-League-Übertragungen zeigt das Spiel Tottenham Hotspur gegen Borussia Dortmund am Mittwoch ab 20.15 Uhr live. Reporter ist Béla Rethy. Als Experte steht Champions-League-Sieger Oliver Kahn zur Verfügung.

​Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Tottenham Hotspur gegen Borussia Dortmund über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja. Das ZDF zeigt die Partie kostenfrei ab 20.15 Uhr online in seiner Rubrik „Live-TV“ an.

​Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Tottenham Hotspur gegen Borussia Dortmund an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

