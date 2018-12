Neues Tottenham-Stadion wird zur Farce: Eröffnung schon wieder verschoben

Das Tottenham-Stadion wird zur Pannen-Arena: Der neue Spielort von Premier-League-Gigant Tottenham Hotspur ist noch immer nicht fertig - die Eröffnung verzögert sich immer weiter. Das gaben die Spurs am Mittwoch in einer Stellungnahme bekannt. Nachdem die Arena zunächst im September, dann im Spätherbst und schließlich im Januar fertiggestellt werden sollte, wurde der Termin nun ein weiteres Mal verschoben. Der Unmut der Fans ist inzwischen gewaltig, ebenso wieder Image-Schaden des Klubs. Was für eine Farce!