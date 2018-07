Sprint-Star Marcel Kittel: "Das Schönste an der Tour de France? Wenn sie vorbei ist!"

Der Thüringer Marcel Kittel gehört zu den besten Sprintern im Radsport. Am Samstag startet er mit neuem Team in die Tour de France 2018. Sein Ziel ist klar: Etappensiege! Im SPORTBUZZER-Interview spricht er über das starke letzte Jahr, das richtige Verhalten im Sprint und den Doping-Wirbel um Vorjahressieger Christopher Froome.

SPORTBUZZER: Herr Kittel, die Tour de France ist das wichtige Radsportereignis des Jahres. Wir liefen Ihre Vorbereitungen? Marcel Kittel: Ich war vor einigen Wochen mit einem Teil des Teams – unter anderem Rick Zabel und Nils Politt – in Kalifornien, um noch einmal an Abläufen zu arbeiten. Danach bin ich noch einige Rennen gefahren.

Eines davon ist die Deutsche Meisterschaft. Wie groß sind Ihre Hoffnungen mit dem Meister-Trikot in die Tour de France zu starten? Das ist ein Traum! Viele Leute sagen mir, dass der Kurs flach ist. Ich habe mich aber noch nicht so sehr mit dem Profil der Strecke beschäftigt. Wenn ich aber die Chance bekommen könnte, wirklich das Meistertrikot zu gewinnen, wäre das eine coole Sache.

"Sprints funktionieren nach Bauchgefühl"

Sie können es am besten beurteilen, gewannen 5 Etappen der letztjährigen Tour. Wie funktioniert der perfekte Sprint? Sprints funktionieren nach Bauchgefühl. Die Zeit, in denen richtige Sprintzüge existiert haben, ist erst einmal vorbei. Gerade bei der letztjährigen Tour de France waren die Massenankünfte durcheinander. Jeder Sprinter hatte eine Guerilla-Taktik, ich konnte dadurch immer lange warten. Wenn ich Glück hatte, hatte ich einen Anfahrer dabei, ansonsten war ich auf mich allein gestellt. Dann geht es nur noch um Schnelligkeit und Explosivität.

In der Vergangenheit waren Sie häufig der Schnellste. Wissen Sie immer, dass Sie vorn sind, wenn Sie über den Zielstrich rollen? Wir sehen das nicht. 2016 und 2017 habe ich Etappen gewonnen – und ich hatte keine Ahnung, ob ich wirklich vorn lag. Ich weiß bei engen Sprints immer erst, ob ich gewonnen habe, wenn mein Name wirklich ausgerufen wird (lacht). In Abu Dhabi in diesem Jahr bin ich in einem Sprint so schnell nach an Phil Bauhaus rangekommen, dass ich gedacht hatte, ich hätte gewonnen. Dem war aber nicht so. Das Gefühl trügt oft.

Marcel Kittel bejubelt einen seiner Etappensiege bei der Tour 2017. © Getty

Was geht durch Ihren Kopf, wenn Sie nach einer Sprintankunft auf das Ergebnis warten muss? Ich hadere. Hat es gereicht, oder nicht? Es ist Anspannung pur und es ist nach der Anstrengung sehr schlimm, wenn ich dasitze und nicht weiß, wie es wirklich ausgegangen ist. Umso schöner ist dann die Befreiung – und schlimmer die Enttäuschung, wenn es nicht geklappt hat.

Sie haben vor der Saison das Team gewechselt, fahren jetzt für Katusha-Alpecin. Noch funktioniert nicht alles reibungslos… Wir haben versucht, alles auf die Beine zu stellen für Sprintankünfte. Bisher hat aber nicht alles gefruchtet, manchmal war Pech dabei. Trotzdem sind wir nicht auf dem falschen Weg. Wir brauchen Zeit und müssen uns finden. Rick Zabel und Nils Politt sind jung und wir versuchen, etwas Langfristiges aufzubauen. Ich bin nicht unruhig.

"Wir haben viele starke deutsche Fahrer im Team"

Macht es das für Sie einfacher, dass Sie viele deutschsprachige Kollegen um sich herum haben? Das war einer der Gründe für den Wechsel. Wir haben viele starke deutsche Fahrer im Team und ich habe schon im ersten Trainingslager gemerkt, dass es passt. Zudem haben wir einige deutsche Sponsoren. Das hilft dem Radsport bei uns. Dennoch sind wir ein internationales Team, eine schöne Mischung.

Es gibt viele gute Sprinter im Feld. Welche Fahrer sind für Sie die größten Konkurrenten bei der Tour? Ich glaube, dass Andre Greipel sehr stark sein wird. Aber natürlich habe ich auch Fernando Gaviria und Caleb Ewan auf der Rechnung. Peter Sagan und Michael Matthews sowieso. Von Arnaud Demare hat man in dieser Saison nicht viel gehört – da ist immer gefährlich. In der Sprinterszene haben wir eine unglaubliche Bandbreite und es wirklich sicherlich wieder Überraschungen geben. Vor zwei Jahren etwa hatte niemand Mark Cavendish auf der Rechnung und der gewinnt vier Etappen.

Die Route: So verläuft die Tour de France 2018. © Getty/Tour de France

Uns allen sind die Bilder aus dem letzten Jahr noch im Kopf, als Peter Sagan für einen Sturz sorgte und auch Cavendish gilt eher als Rowdie auf dem Rad. Wie knallhart sind Massenankünfte? Ich bin keiner, der extrem auf Konfrontation geht. Ich versuche, mein Vorderrad freizuhalten und mich nicht einbauen zu lassen. Damit gehe ich vielen Konfrontationen aus dem Weg, weil ich mich erst gar nicht irgendwo ‚rausboxen‘ muss. Ich habe aber zur Not auch das Gewicht, meine Position klarzumachen. Für andere gehört es zum Sprint dazu, den Ellbogen rauszuhalten. Ich glaube nicht, dass das richtig und nötig ist.

Sie können von allen Sprintern die höchste Belastung am längsten halten – knapp 20 Sekunden. Die Konkurrenz oft nur 15 Sekunden. Was macht den Unterschied zwischen Ihnen und anderen? Ich habe von meinen ein Talent geerbt. Das unterscheidet mich von anderen Sprintern. So kann ich mein Tempo auch bei schnellen Sprints durch meine Umdrehungen noch einmal steigern. Das soll jetzt aber nicht überheblich klingen. Ich bin froh, dass ich das in den Beinen habe. Ansonsten steckt aber natürlich auch viel Arbeit dahinter.

"Ich lasse mich von außen nicht verrückt machen"

Durch die schnellen Beine und die Erfolge der Vergangenheit lastet großer Druck auf Ihnen. Wie gehen Sie damit um? Mir bleibt nichts anderes übrig als cool zu bleiben (lacht). Ich versuche mich auf mich, das Training und die Rennen zu konzentrieren. Mehr Unruhe und Panik bringen mir sicherlich keine Vorteile. Ich lasse mich von außen nicht verrückt machen. 2015 und 2016 war ja alles katastrophal, als ich ‚nur‘ eine Tour-Etappe gewonnen habe. 2017 war ich dafür der gefeierte Held. Das gehört dazu und ist in Ordnung.

Was macht die Tour de France für Sie aus? Das Schönste an der Tour ist, wenn sie vorbei ist (lacht). Die Siege bei Sprints sind die größte Motivation, zusammen mit der Herausforderung, die Tour überhaupt zu beenden. Ansonsten gibt es nicht den Moment oder den Punkt, der die Tour zu etwas Besonderen macht. Es ist harte Arbeit, Stress pur, keine Privatsphäre. Wenn ich in einem Stück in Paris ankomme, ist es das Beste!

Was macht es so schwierig, überhaupt bis nach Paris zu kommen? Jeder Fahrer fällt nach spätestens zwei Wochen leistungsmäßig etwas ab. Niemand kann drei Wochen auf dem allerhöchsten Leistungsstand fahren. Zudem ist die mentale Anspannung riesig.

Bei der ersten Etappe gäbe es in diesem Jahr die Chance auf das Gelbe Trikot für einen Sprinter. Sehen wir Sie also auf der zweiten Etappe als Gesamtführenden? Ich habe die erste Etappe schon angeguckt, war mit dem Team dort. Es ist aber kein einfacher Sprint, es geht etwas berghoch. Ich werde die Tour aber nicht von der ersten Etappe abhängig machen. Wenn es klappen würde, wäre es allerdings etwas Besonderes.

Größer dürfte die Chance ohnehin auf das Grüne Trikot sein, welches der beste Sprinter bekommt. Tragen Sie es auch in Paris am Ende? Ich habe das Grüne Trikot nie auf dem Schirm im Vorfeld, ich rechne einfach nicht damit. 2017 war für mich das erste Jahr, in dem ich sagen konnte, ich könnte es gewinnen. Dann bin ich krank geworden, gestürzt und dann war es auch schon vorbei. Ich muss mindestens fünf, sechs Etappen gewinnen, um überhaupt darüber nachzudenken, das Trikot am Ende der Tour de France innezuhaben.

"Sky und Froome spielen auf Zeit - das ist nicht gut"

Ist es schwieriger eine einzelne Etappe zu gewinnen, weil man eher auf sich allein gestellt ist, oder eine gesamte Rundfahrt? Das ist schwer zu vergleichen. Es ist überhaupt nicht einfach eine einzelne Etappe zu gewinnen. Aber für einen Gesamtsieg muss der Fahrer über drei Wochen konstant gut fahren, taktisch gut drauf sein. Das ist die größte Herausforderung, die es gibt. Chris Froome hat es zum Beispiel beim Giro d´Italia gezeigt.

Gerade über Chris Froome wird auch derzeit kontrovers diskutiert, weil er bei der Vuelta im vergangenen Jahr auffällige Werte hatte. Wie glaubwürdig ist der Radsport wirklich? Das ist ein spezieller Fall. Das Problem ist, dass es diese Grauzone mit den Ausnahmegenehmigungen für Asthmaspray und ähnliche Dinge überhaupt gibt. Das macht es für den Radsportfan zu Hause schwer zu verstehen, dass es eigentlich kein positiver Dopingfall ist, sondern erst einmal nur eine Überschreitung der Grenzwerte. Erschwerend kommt hinzu, dass in diesem Graubereich den Sportlern die Möglichkeit gegeben wird, sich zu erklären und am Ende niemand mehr kapiert, was eigentlich wirklich los ist. Hat jemand gedopt – oder nicht? Das Team Sky und Froome spielen in dem speziellen Fall auch auf Zeit – das ist nicht gut. Wenn ein Team für den sauberen Sport stehen will, muss es auch etwas dafür tun.

Sie stehen für eine neue, sauberere Generation, machen viel dafür, dass das Doping-Thema aus dem Radsport verdrängt wird. Wie sehr nerven Sie dann solche Diskussionen? Ich will nichts schönreden. Der Radsport steht nicht ohne Grund im Fokus. Wenn ich die Geschichten von früher höre, dann waren das kranke Zeiten. Ich bin froh, dass wir diese hinter und gelassen haben und die sollten wir auch als Mahnmal nehmen. Andererseits wurde das Maß ein wenig aus den Augen verloren. Wenn es heißt, ein Fußballer wird fit gespritzt, gehen viele Menschen und Medien locker damit um. Da fehlt mir die Balance. In jeder Sportart bestehen gewisse Probleme. Diese Ausnahmegenehmigungen sind schließlich in allen Sportarten erlaubt. Der internationale Sport hat sich nicht mit Ruhm bekleckert und es gibt in allen Bereichen noch viel zu tun. Dafür kämpfe ich im Radsport.