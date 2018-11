Tragischer Unfall in Brasilien: Skateboarder verunglückt bei Weltcup-Finale

Schlimme Nachrichten aus Brasilien. Beim Weltcup-Finale der Skateboarder in Rio de Janeiro kam es am Wochenende zu einem tragischen Unfall: Allyson Pastrana, ein Brasilianer, kollidierte bei der kurvenreichen Abfahrt im Tijuca-Stadtwald. Der 18-Jährige gewann zuvor drei nationale Meisterschaften in den Jugendklassen. Erst in diesem Jahr war er als Profi zugelassen worden.

Was genau war passiert?