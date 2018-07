Tragischer Unfall: Langlauf-Olympiasiegerin Skofterud tot aufgefunden

Die Langlauf-Welt ist geschockt: Die Staffel-Olympiasiegerin Vibeke Skofterud ist bei einem Unfall um Leben gekommen. Sie wurde in der Nacht zu Sonntag tot auf der norwegischen Insel St. Helena aufgefunden. Skofterud, die nach ihrem Karriereende 2014 als Kommentatorin arbeitete, wurde nur 38 Jahre alt.

In der Nähe des Fundorts ihrer Leichte wurde ein Jet-Ski gefunden, weshalb die Polizei von einem Unfall ausgeht. Bis die genaue Todesursache geklärt ist, könnten aber noch Wochen vergehen, teilten die Behörden mit. Sie sei allerdings allein unterwegs gewesen, hieß es.

"Ich zittere, ich bin schockiert und am Boden zerstört. Liebe Vibeke, du bist viel zu früh gegangen", sagte die Rekord-Weltmeisterin Marit Björgen. Sie gewann mit Skofterud 2010 in Vancouver Gold in der Langlauf-Staffel.