Die Trainer-Bilanz: Breitenreiter gegen Hecking - Sensation im ersten Aufeinandertreffen

Am Ende steht es sogar 4:4. Die Leverkusener drehten das Spiel, aber Julian Korb traf in der 84. Minute zum Endstand. Nach der Partie appellierten die Roten an die Fans, und baten um mehr Unterstützung in der Rückrunde. So verabschiedete sich die Mannschaft von André Breitenreiter in die Winterpause. © Sielski-Press