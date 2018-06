Trainer-Hammer einen Tag vor WM-Start! Spanien feuert Nationalcoach Lopetegui

Viel schlechter kann man nicht in eine Weltmeisterschaft starten! Am Mittwochmittag, einen Tag vor dem Auftakt des Turniers, wurde auf einer Pressekonferenz in Krasnodar (Russland) bekanntgegeben, dass Julen Lopetegui nicht länger Trainer der spanischen Nationalmannschaft ist. Nur einen Tag zuvor verkündete Real Madrid, dass Lopetegui zur kommenden Saison den Posten des Trainers bei den Königlichen übernehmen wird. Bereits am Freitag trifft Spanien nun zum WM-Auftakt auf Portugal (20 Uhr, live in der ARD).

Vor allem der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales soll sich hintergangen fühlen. Er erfuhr erst fünf Minuten vor der Verkündung des Wechsels zu Real von der offiziellen Mitteilung des Champions-League-Siegers 2018. Nach eigenen Angaben bat Rubiales Real Madrid, die Veröffentlichung zu verschieben. Darauf wollte sich der Verein aber nicht einlassen.