Peter Stöger (52): Auch zum früheren Kölner Rekordtrainer Stöger soll Heldt schon Kontakt gehabt haben. Stöger legte sich allerdings nicht fest. Der frühere Nationalspieler Österreichs arbeitete erfolgreich mit Jörg Schmadtke in Köln. Er stieg auf und führte den FC nach Europa. In seinem fünften Jahr holte Stöger mit der Mannschaft bis zum 14. Spieltag nur drei Punkte und wurde entlassen. Eine Woche später übernahm er Borussia Dortmund und blieb in seinen ersten zehn Bundesligaspielen mit Dortmund ungeschlagen – 20 Punkte in zehn Spielen würden 96 jetzt auch guttun. ©