So viel kassiert Ex-Trainer Bernd Hollerbach bei jedem HSV-Sieg

Martin Jol (1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009, 364 Tage): Stevens-Nachfolger wurde Landsmann Martin Jol, der mit dem HSV eine großartige Saison spielte: Die Hamburger zogen in das Halbfinale des UEFA-Pokals und des DFB-Pokals ein. Zweimal scheiterte man jedoch am Lokalrivalen Werder Bremen. In der Bundesliga war der HSV am 21. Spieltag kurzzeitig Tabellenführer. Am Ende reichte es zu Platz fünf. Jol wechselte trotz gültigen Vertrages bis 2010 im Clinch mit der Sportlichen Leitung zu Ajax Amsterdam. Weitere Stationen: FC Fulham (2011-2013) und Al-Ahly Kairo (2016). © Getty