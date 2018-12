Trainer-Lob zum Abschied: 96-Rückkehrer Bech trifft in letztem Spiel für Bröndby

Mit einer überraschenden 2:3-Niederlage gegen Vendsyssel FF verabschiedete sich der dänische Erstligist Bröndby IF am Sonntag in die Winterpause. Für Uffe Bech war es gleichzeitig sein letzter Auftritt im Trikot des Tabellendritten, im Januar kehrt er nach abgelaufener Leihe zu Hannover 96 zurück - nach acht von 15 möglichen Pflichtspielen (zwei Tore, eine Vorlage) für Bröndby.

Zum Abschied wusste Bech trotz des enttäuschenden Ausgangs zu überzeugen. In der 41. Minute brachte er sein Team mit 1:0 in Führung und legte in der zweiten Halbzeit beinahe ein zweites Tor nach. An seiner Rückkehr zu 96 ändert das freilich nichts, Bröndby hat sich bereits entschieden, die Kaufoption für den 25-jährigen Offensivspieler verstreichen zu lassen.

Bröndby verzichtet auf Kaufoption: "Zu großes Risiko" "Wenn wir ihn geholt hätten, hätte uns das viel Geld gekostet", erklärte Trainer Alexander Zorniger laut der dänischen Zeitung Tipsbladet, weshalb von einem Transfer Abstand genommen wurde, "und er war oft verletzt, daher war das Risiko zu groß für uns."

Immerhin: Wenn er fit ist, ließ er seine Klasse zeitweise aufblitzen, so auch gegen Vendsyssel. "Er war heute wirklich gut und ich hätte ihn gerne öfter so gesehen, ohne all die Verletzungen und die vielen Tage, an denen er nicht trainieren konnte", sprach Zorniger Bech zum Abschied ein Lob aus.

Geringe Chancen bei 96 Welche Rolle Bech in der Rückrunde bei 96 spielen wird, ist fraglich. Vor der Saison wurde der Däne von Trainer André Breitenreiter aus dem Profikader gestrichen - unwahrscheinlich, dass sich seine Lage nach dem durchwachsenen Halbjahr bei Bröndby verbessert hat. Überzeugen konnte der schnelle Flügelspieler dafür in der U23. Für das Team von Trainer Christoph Dabrowski machte er zu Saisonbeginn fünf Spiele in der Regionalliga Nord und steuerte fünf Tore und zwei Assists bei.