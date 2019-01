Trainer Ralf Rangnick zu Protestaktionen gegen RB Leipzig: "Das ist Kinderkram"

Leipzig. RB Leipzig tritt am Sonntag zum ersten Auswärtsspiel der Rückrunde gegen Fortuna Düsseldorf (18 Uhr) an. Die Rheinländer sind die Mannschaft der Stunde, haben die vergangenen vier Ligaspiele gewonnen. Für RB-Trainer Ralf Rangnick keine große Überraschung: "Dass Fortuna Düsseldorf eine Mannschaft ist, die so besetzt ist, dass sie nicht absteigen muss, wissen wir nicht erst seitdem sie vier Spiele am Stück gewonnen haben."

Statistiken für Rangnick nicht von Belang

Von den aktuellen Fabelwerten und der Düsseldorfer Stärke in der Schlussphase – zehn der bisher 21 Punkte wurden in den letzten fünf Spielminuten gesichert – will sich der Coach nicht beeinflussen lassen: "Ich halte nicht viel von Statistiken. Wir müssen uns eher mit den Aufgaben beschäftigen, die uns der Gegner im taktischen Bereich stellt. Wir schauen darauf, dass wir die beste Mannschaft ins Rennen schicken und wieder so ein gutes Spiel gegen den Ball machen wie über weite Strecken gegen Dortmund. Wenn wir das schaffen, haben wir eine gute Chance, dort zu punkten."

Ähnlich unbeeindruckt gab sich Rangnick mit Blick auf mögliche Protestaktionen gegen seinen Verein, wie es sie bei vergangenen Aufeinandertreffen zwischen RB und Düsseldorf immer wieder gegeben hatte: "Das ist Kinderkram und mir ist das – ehrlich gesagt – völlig Wurst, so lange der Ablauf des Spiels gewährleistet wird. Ich habe zu Friedhelm Funkel ein sehr respektvolles und zum restlichen Verein bisher kaum ein Verhältnis. Das liegt aber daran, dass wir uns noch gar nicht richtig begegnet sind. Wenn jemand meint, dass er sich so verhalten muss, dass irgendwelche Wappen nicht gezeigt werden, hat das keinen direkten Einfluss auf das Spiel."

Bruma und Upamecano fehlen, Forsberg und Kampl unsicher

Keine Unterstützung kann gegen Düsseldorf Dayot Upamecano leisten. Der Franzose hätte ohnehin wegen einer Gelbsperre gefehlt und hat sich zusätzlich am Mittwoch eine Knorpel-Quetschung im Knie zugezogen. Die Blessur bedeutet laut Rangnick mindestens fünf Wochen Pause für den 20-Jährigen. Wie "Upas" Ausfall kompensiert wird, sei noch nicht entschieden: "Wir haben genug Alternativen mit Willi Orban, mit Stefan Ilsanker und Nordi Mukiele. Jetzt werden wir – je nach Spiel, je nach Gegner – schauen, was wir brauchen, ob wir mit einer Viererkette oder mit drei zentralen Abwehrspielern agieren. Da haben wir genügend Möglichkeiten."

Ebenfalls zu früh kommt ein Einsatz für Bruma, der nach einem Schlag oberhalb des rechten Sprunggelenks im Testspiel gegen Galatasaray Istanbul noch nicht wieder genesen ist: "Bei ihm geht es gerade auf und ab. Diese Woche wird es noch keinen Sinn machen. Wir müssen von Woche zu Woche schauen." Offen ist derweil, so Rangnick weiter, ob die beiden Mittelfeldspieler Kevin Kampl und Emil Forsberg gegen Düsseldorf eingreifen werden: "Kevin ist fraglich. Wenn er am Samstag trainieren kann, ist er eine Option für Sonntag.“ Die letzten Einheiten habe der Slowene wegen Beschwerden am rechten Sprunggelenk verpasst.

Geht es nach Emil Forsberg, würde er selbst nach seiner fast viermonatigen Verletzungspause gegen Düsseldorf wieder von Beginn an spielen. Sein Trainer drückt aber naturgemäß etwas auf die Bremse: "Wir sind froh, dass er im Moment keine Probleme hat. Jetzt ist es eine Frage der Wettkampfhärte und der Widerstandsfähigkeit, ob man ihn in der Bundesliga spielen lassen kann. Ich will nicht ausschließen, dass wir ihn am Sonntag bringen. Dann müsste es aber auch für 20 bis 30 Minuten reichen, damit es Sinn macht."

Konkurrenz im offensiven Mittelfeld