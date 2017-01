Trainer von Nico L.: "Haben uns am Abend noch umarmt"

Anzeige

Die Fußballszene in der Region Hannover trauert um Nico L.. Der 26-Jährige Spieler des TSV Stelingen kam am Montagmorgen bei einem Autounfall auf der B6 in Hannover ums Leben. Stunden zuvor kickte er noch beim Sportbuzzer Hallenmasters in der Swiss Life Hall. Wir haben mit Nicos Trainer über den tragischen Todesfall gesprochen. Das bewegende Interview.

Herr Orsolic, wie und wann hat Sie die schreckliche Nachricht, dass Nico und sein Beifahrer bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind, erreicht?

Ich habe einen Anruf bekommen. So um halb sieben am Morgen. Von jemandem, der den Unfall gesehen hat. Er meinte, dass es das Auto von Nico sein könnte. Zehn Minuten später rief mich dann ein Spieler von uns an und sagte: „Ja, es stimmt.“

"Haben uns am Abend noch abgeklatscht"

Wenige Stunden vor dem Unfall ist Ihre Mannschaft Dritter beim Sportbuzzer-Masters geworden, die Laune war gut. Und dann nahm der Abend diesen tragischen Verlauf. Ist das überhaupt zu begreifen?

Ich saß da, trank wie jeden Morgen meinen Kaffee. Und dann wusste ich auf einmal gar nicht mehr, was los ist. Mir ist richtig schwindelig geworden. Es war einfach ein Schock. Wir haben uns am Abend abgeklatscht, umarmt. Und dann hörst du ein paar Stunden später, dass Nico nicht mehr da ist. Ich wünsche keinem Menschen, so etwas erleben zu müssen. Wir haben es noch nicht begriffen.

Haben Sie Kontakt zur Mannschaft und plant der Verein etwas, um damit zu beginnen, die Dinge zu verarbeiten?

Die Jungs haben mir viel geschrieben, wir treffen uns am Dienstag. Es sind einfach alle geschockt. Wir sind eine Mannschaft, machen vor jedem Spiel unseren Kreis. Dann spricht der Kapitän und sagt: „Wir sind ein Team!“ Und das ist wirklich so. Und Nico war ein Teil davon. Und jetzt ist er nicht mehr da.

Hat Nico bei dem Masters-Turnier in Hannover mitgespielt?

Ja. Er war dabei. Unsere Nummer sechs. Um 18.30 Uhr saßen wir zusammen, haben alle gejubelt. Um 19 Uhr habe ich mich noch mit ihm unterhalten – über Arbeitszeiten. Das war das Letzte, was ich von ihm gehört habe.

Was war Nico für ein Mensch?