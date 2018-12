96-Manager Horst Heldt kennt das Spiel: "Klar, dass die Frage nach dem Trainer kommt"

Aber natürlich müsse das Spiel hinterfragt werden "und da braucht es Lösungansätze." Es müsse nun "alles auf den Tisch" und es sei "eben auch jeder gefordert". Gefordert, um das Ruder endlich rumzureißen. "Da erwarte ich auch Ideen." Natürlich auch von Breitenreiter "Wir müssen uns anders präsentieren, sonst wird es verdammt schwer, in der Bundesliga Punkte zu holen."

"Ich glaube nicht, dass die Mannschaft nicht will."

Gegen Hertha blieb 96 vor allem in der ersten Hälfte völlig blass. Breitenreiter nannte es sogar die "wahrscheinlich schwächste erste Halbzeit, seit ich hier Trainer bin". Heldt sah es ähnlich. "Wir haben von Beginn an nicht das an den Tag gelegt, was man im Abstiegskampf an den Tag legen muss", urteilte der Manager. "Ich glaube nicht, dass die Mannschaft nicht will. Aber ich glaube, dass die Verunsicherung in den Köpfen groß ist. Dass sie das gehemmt hat von Beginn an." Das Team brauche eine andere Körpersprache, und "mehr Mut zu agieren, statt zu reagieren".