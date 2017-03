Training bei Hannover 96: Harnik und Sarenren Bazee werden geschont

Am Dienstag war es noch übersichtlich in der 96-Trainingsgruppe: Mit nur 13 Feldspielern waren die Roten in die Trainingswoche eingestiegen.

Am Mittwoch folgte dann zumindest etwas personelle Entwarnung: Florian Hübner (Erkältung) und Artur Sobiech meldeten sich zurück. Am Dienstag hatte der Stürmer nach einer Fußprellung nur mit Timo Hübers trainiert.