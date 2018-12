Leipzig. Samstag, der 22. Dezember 2018, RB Leipzig gegen Werder Bremen: Es ist das 31. Pflichtspiel innerhalb von fünf Monaten. Für das Jahresfinale im ausverkauften heimischen Stadion soll die Kraft noch reichen. „Ich weiß, dass unsere Jungs alles raushauen werden was in Ihnen steckt und bin guter Dinge, dass wir genug Sprit im Tank haben“, sagt Ralf Rangnick. Mit einem Sieg gegen den Tabellenneunten würde das Konto auf 31 Zähler anwachsen, drei mehr, als zum gleichen Zeitpunkt 2017. „Dann könnten wir auf eine sehr gute und punktemäßig zufriedenstellende Hinrunde zurückblicken“, meint der RB-Coach.

DURCHKLICKEN: Bilder vom letzten Sieg gegen Bremen RB Leipzig - SV Werder Bremen (Imago) (6) ©

Anzeige

Mit einem Erfolgserlebnis gegen Werder Bremen ist den Rasenballern der Champions-League-Platz zur Winterpause nicht mehr zu nehmen. Der Trainer und Sportdirektor in Personalunion könnte ein turbulentes Halbjahr entspannt ausklingen lassen. „Das wäre für das Gefühl nicht unwichtig“, sagt der detailversessene 60-Jährige, der sich seit Sommer selbst die meiste Last auf seine Schultern geladen hat. „Es war so anstrengend, wie für alle Spieler auch. 31 Pflichtspiele ist eine Menge Holz. Aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht. Vor allem wenn man sieht, welche Entwicklung die Mannschaft und einzelne Spieler genommen haben. Man hat das Gefühl, dass wir grundsätzlich auf die richtigen Dinge geachtet haben.“

Die hohe Belastung der Hinrunde hinterließ gesundheitlich Spuren. Wochenlang schleppte Rangnick eine böse Erkältung mit sich herum, konnte bei den Pressekonferenzen im Drei-Tages-Rhythmus manchmal kaum noch sprechen. Nach dem Spiel gegen Bremen ist auch für ihn Zeit, ein paar Tage die Füße hoch zu legen. Weihnachten verbringt der gebürtige Schwabe bei seiner Familie in Backnang. Danach fliegt er bis Anfang Januar in den Urlaub. Rangnick scherzt: „Training im Dunkeln“ Werder-Coach Florian Kohfeldt, der am Samstag zum ersten Mal im Trainerduell auf Rangnick trifft, zollt seinem Gegenüber großen Respekt: „Er hat den Fußball in Deutschland in den letzten 20 Jahren geprägt. Ich finde es immer beeindruckend, wenn jemand für eine klare Idee steht und diese auch gegen Gegenwind verteidigt." Im letzten Spiel des Jahres hat der RB-Chef personell noch einmal die Qual der Wahl, neben dem Langzeitverletzten Emil Forsberg steht nur der Rotgesperrte Stefan Ilsanker nicht zur Verfügung.

Zwei Siege in den vergangenen zwei Bundesligajahren: Die bisherige Heimbilanz der Rasenballer gegen Werder Bremen fügt sich nahtlos in die Stärke der jetzigen Saison. Im Fußballoberhaus sind die Leipziger zu Hause ungeschlagen, holten 20 von 24 möglichen Punkten. Auch der Tabellenneunte aus Bremen will nach guten Leistungen in Dortmund (1:2) und gegen Hoffenheim (1:1) vor der Weihnachtspause dreifach punkten. „Nach dieser Woche, in der wir sehr viel Lob vom Gegner, von den Trainern und Medien erhalten haben, müssen wir uns endlich belohnen“, erklärte Kohfeldt.

Die Schiedsrichter für #RBLSVW:



👮‍♀️ Bibiana Steinhaus

🚩 Thomas Stein

🚩 Frederick Assmuth

4⃣ Patrick Alt

📺 Robert Schröder & Arne Aarnink #Werder pic.twitter.com/qE8gVZVddI — SV Werder Bremen (@werderbremen) 20. Dezember 2018