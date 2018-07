Training mit Rugby-Elementen: Neuer 96-Fitnesscoach Dennis Fischer setzt auf Härte

Robert Enke: Mit seiner Leistung (180 Spiele für 96, 15 Länderspiele), seinem sozialen Engagement und seinem sympathischen Auftreten eroberte Enke (Jahrgang 1977) ab 2004 die Herzen der Fans in Hannover. Dass er in dieser Zeit mehrfach wegen Depressionen in Behandlung war, wussten die wenigsten. Am 10. November 2009 nahm sich Enke in Eilvese das Leben. Sein Tod löste deutschlandweit große Bestürzung und Trauer aus. Eine Stiftung wurde in seinem Namen gegründet, und seit 2011 heißt ein Straßenstück am 96-Stadion Robert-Enke-Straße. © Ulrich zur Nieden