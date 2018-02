Zoff beim FC Bayern! Hummels geht auf Lewandowski los

Ruhig wird es um den Rekordmeister nie. Doch aktuell ist so richtig viel los! Wie die Bild berichtet, gab es am Mittwoch beim Training ordentlich Ärger zwischen zwei Topstars des Teams. Nationalspieler Mats Hummels soll sich über seinen Teamkameraden Robert Lewandowski aufgeregt haben. Doch worum ging es dabei genau?

Lewandowski schnürte sich im Abschlussspiel lieber einen offenen Schnürsenkel, als mit in der Defensive zu arbeiten. Und genau deshalb konnte sein Trainings-Gegenspieler Corentin Tolisso an ihm ohne Probleme vorbeiziehen und ein Tor erzielen. Das regte wiederum Hummels schrecklich auf, der mit dem Polen in einer Mannschaft spielte, und mit Lewandowski gemeinsam verlor. Nur ein Trainingsspiel? Pustekuchen! Nicht mit Hummels.