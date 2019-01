Leipzig. Insgesamt 54 Pflichtspiele haben die Fußballer von RB Leipzig im Jahr 2018 bestritten. Doch nicht nur für die Spieler scheint die Weihnachtspause zur rechten Zeit gekommen zu sein. Auch Ralf Rangnick wirkte am Freitag bei seiner Rückkehr an den Cottaweg erholt. Die in der Kälte wartenden Fans begrüßte der Chef-Coach zum Trainingsauftakt winkend mit einem „gesundes neues Jahr“.

Fokus auf die kommenden Herausforderungen

Beim Pressegespräch im Anschluss an die Einheit zeigte sich Rangnick voll fokussiert auf die Herausforderungen der Rückrunde in der Bundesliga. Zwar sei sein Team als drittbeste Heimmannschaft mit 23 von 27 möglichen Punkten „inzwischen eine richtige Macht im eigenen Stadion“, die Auswärtsbilanz jedoch ausbaufähig. „Wir haben aus acht Spielen acht Punkte geholt. Da müssen wir in der Rückrunde ansetzen.“