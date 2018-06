Trainingsauftakt in der Bundesliga: Alle Termine im Überblick

Mainz 05 legt vor: Als erster Bundesligist startet der FSV ins Training für die neue Saison. Am Sonntag, 24. Juni, 16 Uhr, geht es in Mainz los. Dafür haben die Spieler Mitte Juli für eine Woche Regenerationsurlaub. RB Leipzig steigt erst gut zwei Wochen später in die Vorbereitung ein - und damit als letzter Bundesligist. Allerdings müssen die RB-Spieler schon vor dem offiziellen Auftakt am 9. Juli arbeiten. Ab 5. Juli stehen Leistungstests an.

Wir haben Euch alle Trainingsstart-Termine für die Bundesliga-Saison 2018/19 zusammengestellt.