Mission Bundesliga: Der Trainingsauftakt von Hannover 96 im Liveticker

Matthias Kuhlmey - 284 Spiele: Kuhlmey kam 1984 aus der eigenen Jugend von Hannover 96 in den Profikader und stieg mit dem Verein nur ein Jahr später in die Bundesliga auf. 1992 wurde er DFB-Pokalsieger. © imago

Hans Siemensmeyer - 296 Spiele: Spielte seit 1965 fast zehn Jahre für Hannover 96 in der 1. Bundesliga und traf in seiner Zeit dort ganze 76 Mal. Beendete 1975 seine Karriere beim TSV Havelse. © imago/Horstmüller

Jürgen Bandura - 316 Spiele: Bandura wechselte in seiner Zeit bei 96 mehrmals seine Postionen und spielte sowohl als Mittelfeldspieler als auch als Außenverteidiger. In zehn Jahren bei den Roten kickte er zudem unter zehn verschiedenen Trainern. © imago/Kicker/Metelmann