Der FC Liverpool wird sich in einem Trainingslager auf das Champions-League-Hinspiel gegen den FC Bayern München vorbereiten. Weil nach dem Premier-League-Duell gegen den AFC Bournemouth an diesem Samstag eineinhalb Wochen lang kein Spiel ansteht, wird Trainer Jürgen Klopp seine Mannschaft für ein paar Tage in Spanien zusammenziehen. „Wir können uns so voll auf das Training konzentrieren, brauchen zwischen den Trainingseinheiten nicht hin- und herzufahren“, sagte Klopp am Freitag in Liverpool. „Ich habe damit als Trainer immer gute Erfahrungen gemacht. Es ist einfach gut, mal die Umgebung zu wechseln“ , sagte Klopp.

Das Achtelfinal-Hinspiel findet am 19. Februar in Liverpool statt. Im Rückspiel haben die Bayern am 13. März Heimrecht. Dass seine Mannschaft in der Liga zuletzt zwei Mal nur ein Remis erreichte, bringt den früheren Trainer von Dortmund und Mainz nicht aus der Ruhe. „Es war klar, dass solche Phasen in einer Saison mal kommen. Wir sind immer noch in einer großartigen Position“, sagte Klopp. Gewinnt sein Team am Samstag gegen Bournemouth liegt es drei Punkte vor Manchester City an der Spitze. Zwischenzeitlich hatte der Vorsprung schon einmal sieben Zähler betragen.