Irrer Transfer: Brasilien-Juwel unterschreibt Vertrag in Einkaufszentrum

Voller Einsatz: Den zeigt Gabriel Brazao nicht nur auf dem Platz - sondern auch, um sich seinen Wechselwunsch zu erfüllen! Der 18-jährige Torwart musste nach der Einigung mit dem italienischen Erstligisten Parma Calcio am letzten Tag der Transferperiode am Donnerstag nur noch die Unterschrift unter den Vertrag setzen. Das Problem: Er ist gerade mit der brasilianischen U-20-Nationalelf bei der Südamerikameisterschaft in Chile unterwegs - und der Drucker im Teamhotel funktionerte nicht.