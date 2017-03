Wechsel fix! Bastian Schweinsteiger wechselt zu MLS-Klub Chicago Fire

Jetzt ist es auch offiziell. Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger flüchtet aus England in die USA. Der 32-Jährige wechselt von Manchester United zum MLS-Klub Chicago Fire. Das meldet der Chicago Tribune. Je nach Visa-Auflagen und Abschluss des Medizinchecks unterschreibt der Weltmeister noch in dieser Woche einen Vertrag, der ihm im Jahr 2017 4,5 Millionen Euro einbringen soll. Damit wird er zu einem der zehn am besten verdienenden Spieler in der amerikanischen Profiliga. Darüber hinaus gibt es eine Option auf Verlängerung um mindestens ein Jahr.