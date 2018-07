Transfer fix: Kevin-Prince Boateng verlässt Eintracht Frankfurt

Jetzt ist es offiziell: Eintracht Frankfurt muss in der kommenden Saison ohne seinen Star Kevin-Prince Boateng auskommen. Den 31-Jährigen zieht es in die Serie A. Der Wechsel sei Teil eines Versprechens von Sportvorstand Fredi Bobic gewesen.

Anzeige

DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt muss in Zukunft auf Kevin-Prince Boateng verzichten. Der 31-jährige Mittelfeldspieler wechselt zum italienischen Erstligisten Sassuolo Calcio. Das bestätigte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag. „Sportvorstand Fredi Bobic kam heute dem Wunsch von Kevin-Prince Boateng nach, seinen Vertrag aufzulösen“, teilte der Klub mit. In 31 Bundesliga- und fünf DFB-Pokalspielen erzielte Boateng sechs Tore und gab zu zwei weiteren die Vorlagen.

Kevin-Prince Boateng: Die Bilder seiner Karriere Seine Profikarriere startete Kevin-Prince Boateng 2005 in Berlin bei Hertha BSC, dort stand er einige Zeit gemeinsam mit seinem Bruder Jérôme (rechts, jetzt FC Bayern München) im Kader. © Imago Schon früh ließ er sich viele Tattoos stechen, heute ist fast sein kompletter Körper voll mit den kleinen Kunstwerken. © Imago 2007 wechselt der junge Kevin-Prince Boateng von seinem Heimatklub Hertha BSC nach England zu Tottenham. Unter Trainer Martin Jol kommt der Berliner aber nicht zurecht. Boateng: „Einen Monat nach meiner Ankunft eröffnete er mir in einem Gespräch, dass er mich nicht braucht. Jols Ansage war der Anfang meines Untergangs.“ Boateng flüchtet sich in Autoshopping (Lamborghini für 300.000 Euro), Affären (seine schwangere Frau Jenny verlässt ihn) und Alkoholexzesse. © imago Horst Hrubesch wirft Kevin-Prince Boateng kurz vor der EM aus dem Kader für die U21-EM 2009 – als Reaktion auf die Vorfälle in Wilmersdorf. Der deutsche Nachwuchs wurde später Europameister und bildete den Grundstock der „goldenen Generation“, die später mit Halbbruder Jérôme Boateng, Mats Hummels oder Sami Khedira Weltmeister wurde. Boateng kehrte nie in den Schoß des DFB zurück, sondern wechselte zum ghanaischen Verband – dem Heimatland seines Vaters. © imago Boateng tritt 2009 gemeinsam mit seinem Kumpel und damaligen Hertha-Teamkollegen Patrick Ebert in Berlin-Wilmersdorf an fünf Autos die Spiegel ab, ein Wagen wird außerdem zerkratzt. Während Ebert sich reumütig entschuldigt, wird Boateng zu einer Geldstrafe von 56.000 Euro verdonnert. © imago Im Mai 2009, Boateng war an Borussia Dortmund ausgeliehen, tritt er Wolfsburgs Makoto Hasebe nur neun Minuten nach seiner Einwechslung brutal an den Kopf. Rot! Es ist sein letztes von elf Spielen für den BVB. In Deutschland ist er anschließend lange nicht vermittelbar, er wechselt stattdessen leihweise zu Portsmouth. © imago Portsmouths Kevin-Prince Boateng fährt im FA-Cup-Finale 2010 Michael Ballack in die Parade. Für den Chelsea-Profi, dessen Knöchel Bekanntschaft mit Boatengs rechtem Fuß machte, ein Zweikampf mit Folgen: Der DFB-Kapitän verpasst verletzt die WM 2010 – und verliert anschließend auch Kapitänsamt und Platz in der Nationalmannschaft. Boateng wurde später Absicht unterstellt. © imago Seit 2011 ist Boateng mit dem US-italienischen Model Melissa Satta liiert. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn. 2012 kommt es zu einem pikanten Skandal: Satta plaudert mit der Vanity Fair über ihr Liebesleben – und offenbart, warum Boateng zu dieser Zeit ständig verletzt fehlt. Satta: „Er ist immer verletzt, weil wir sieben- bis zehnmal pro Woche Sex haben.“ Der damals 25-Jährige fehlt zwischen September 2011 und September 2012 ständig wegen muskulärer Probleme, Muskelermüdungen und anderer Blessuren. © imago 2011 wurde Boateng mit dem AC Mailand italienischer Meister – und zeigte später auch abseits des Rasens, was er so draufhat. © Imago Für seine Teamkollegen und die Milan-Fans tanzte er im Michael-Jackson-Style, sogar die typischen MJ-Klamotten zog er an. © Imago Schon immer spektakulär: Boateng bejubelt einen seiner Treffer in Italien mit einem Salto. © Imago 2016: Boateng, der im Laufe des Jahres zum Gran-Canaria-Klub UD Las Palmas wechseln sollte, veröffentlicht im Frühjahr seine Autobiografie „Ich, Prince Boateng“. Der pikante Untertitel: „Mein Leben. Mein Spiel. Meine Abrechnung.“ Auf 352 Seiten berichtet er über sein skandalumwittertes Leben und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Er schreibt über Sauftouren, Streitereien und seine zahllosen Affären mit Frauen. © imago Nach erfolgreichen Jahren beim AC Mailand, in denen der Mittelfeldspieler sich besonders im Kampf gegen Rassismus verdient gemacht hat, wagt Boateng einen Neuanfang in der Bundesliga. Er heuert im August 2013 beim FC Schalke 04 an – und weiß auch durchaus zu überzeugen. Allerdings verdient er eine ganze Menge und bringt auch nicht konstant gute Leistungen. 2015 suspendiert Schalke ihn wie auch Sidney Sam. Boateng ledert in der Presse: „Das Niveau dieser Leute, die etwas über mich erzählen und Gerüchte streuen, bediene ich nicht . Dass ich im Nachhinein nun schlechtgemacht werde, spricht doch weiterhin für sich. Doch alles, was jetzt medial transportiert wurde, ist gelogen.“ Schalke erklärte, das Vertrauensverhältnis sei zerstört. © imago Bei der WM 2014 kommt es für Prince zu einem Highlight. Er trifft auf seinen Bruder Jerome, der mit der deutschen Nationalmannschaft später Weltmeister werden sollte. Für seinen älteren Halbbruder endet die WM früher als geplant. Noch vor dem letzten Gruppenspiel der Afrikaner fliegt Boateng gemeinsam mit Sulley Muntari aus dem Kader. Die Begründung: Boateng habe Trainer Kwesi Appiah "vulgär beschimpft und keine Reue gezeigt", Muntari sei gegen einen Funktionär sogar handgreiflich geworden. © imago Sommer 2015: Boateng, leistungsschwacher Großverdiener und am Saisonende unter großem Getöse suspendiert, soll abgegeben werden. Doch S04 bekommt ihn einfach nicht los! Sowohl bei Sporting Lissabon als auch bei Al-Ittihad rauscht der Berliner durch den Medizincheck - Wechsel geplatzt. Peinlich! Erst im Dezember wird sein Vertrag aufgelöst, er geht nach Mailand zurück. © imago Im Sommer 2017 wechselte Boateng, der nach Schalke noch mal für Milan spielte und dann auf die Urlaubsinsel Gran Canaria wechselte, von UD Las Palmas zu Eintracht Frankfurt. Bisher spielte er 31-mal in der Bundesliga für Frankfurt, erzielte dabei sechs Tore. © Imago Im Jahr 2018 wurde er sensationell Pokalsieger mit den Frankfurtern - im Finale schlug die Eintracht den Meister FC Bayern München - im Sommer gab er seinen Wechsel zu Sassuolo Calcio in Italien bekannt. © dpa

Anzeige

Boateng war vor einem Jahr trotz eines laufenden Vertrages ablösefrei vom damaligen spanischen Erstligisten Las Palmas an den Main gewechselt und entwickelte sich zum Leistungsträger. „Mit dem Pokalsieg hat sich für mich der Kreis in Deutschland geschlossen und ich verlasse die Eintracht mit einem positiven Gefühl. Es war ein überragendes Jahr für mich und ich werde die Zeit in Frankfurt nie vergessen“, sagte Boateng in einem Klub-Statement.

Umbruch bei Eintracht Frankfurt

Nun geht es für den ehemaligen Nationalspieler Ghanas nach Italien weiter. Die Kleinstadt Sassuolo liegt gut zweieinhalb Stunden entfernt von Mailand, dem Lebensmittelpunkt von Boateng. Dort leben seine Ehefrau und sein Sohn. Sassuolo Calcio belegte in der vergangenen Saison Platz elf in der Serie A. „Ich habe mit Prince schon bei seiner Verpflichtung abgemacht, dass wir ihm später einmal keine Steine in den Weg legen würden, wenn er einen Wechselwunsch hat“, sagte Bobic.