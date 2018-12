Transfer-Gerücht: "Daily Mail" bringt Hannover 96 mit Ibrahim Meité in Verbindung

Kurz vor der Winterpause und dem sich am 1. Januar öffnenden Transferfenster fängt die Gerüchteküche traditionell an zu brodeln. Während der letzte Gegner von Hannover 96, der FC Bayern München, mit millionenschweren Top-Transfers in Verbindung gebracht wird, kochen die hannoverschen Gerüchte noch eher auf Sparflamme - doch Daily Mail Online bringt nun mit Ibrahim Meité einen Stürmer mit den Roten in Verbindung.