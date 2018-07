Transfer-Hammer: Weltmeister Kevin Großkreutz wechselt in die 3. Liga!

Per Mertesacker: Stieg in Brasilien in den Klub der Hunderter auf (104 Spiele für die DFB-Auswahl) und beendete nach dem Turnier seine Karriere in der Nationalelf. Übernimmt beim FC Arsenal zur neuen Saison die Leitung der Akademie. Stieß im März mit sehr persönlichen Bekenntnissen eine Diskussion über Druck im Fußball an. © 2018 Getty Images