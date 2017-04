Torhüter-Planung perfekt: Mvogo wechselt zu RB Leipzig – Müller wird verliehen – Coltorti bleibt  

Fabio Coltorti soll bleiben

Dafür wird Marius Müller, der erst vor einem Jahr aus Kaiserlautern nach Leipzig wechselte, in der kommenden Saison ausgeliehen. „Es macht aus unserer Sicht nach diesem Jahr, in dem er sich sehr stark verbessert hat Sinn, dass er spielen muss und nicht nur auf hohem Niveau trainiert“, erklärte Sportdirektor Rangnick. Der 24-Jährige könne sich selbst aussuchen, wo er hingeht. Die Wahrscheinlichkeit in seinem neuen Verein die Nummer eins zu sein, muss aber sehr hoch sein, so Rangnick. Ob Red Bull Salzburg eine Option ist, wollte der RB-Sportdirektor nicht kommentieren.

Dafür soll Fabio Coltorti ein weiteres Jahr bei den Roten Bullen bleiben. „Wir sind in Gesprächen mit ihm, wollen nächste Woche mit seinem Berater reden und den Vertrag verlängern“, meinte Rangnick am Samstag. Mit dem jungen Philipp Köhn aus Stuttgart ist die Planung auf dieser Position damit schon zeitig abgeschlossen.