Transfer-Kracher: Ilkay Gündogan zum FC Barcelona?

Doch Barcelona soll laut dem Bericht an Gündogan "dran" sein. Er sei als "Passmaschine" genau der richtige Mann für den spanischen Meister. Das Das soll er übrigens bereits 2016 gewesen sein, als ein Transfer nach Barcelona im letzten Moment scheiterte - und der deutsche Nationalspieler von Borussia Dortmund zu ManCity wechselte. Noch immer sei es ein Kindheitstraum für Gündogan, einmal die Farben des FCB zu tragen.

Die Wechsel-News sind für den Mittelfeldspieler wahrscheinlich sogar eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Gündogan geriet wie Teamkollege Mesut Özil nach einem Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in die Schlagzeilen und wurde heftig kritisiert. Anders als Özil ging Gündogan offen mit der Affäre um, stellte sich und entschuldigte sich. Doch im Test gegen Saudi-Arabien (2:1) wurde er trotzdem ausgepfiffen. Die Diskussionen sollen ihm stark zugesetzt haben.

Guardiola: "Gündogan ist eine große Persönlichkeit"

Allerdings wäre ein Abschied von Gündogan von ManCity überraschend. Der 27-Jährige hat sich in der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola fest etabliert und in der abgelaufenen Saison insgesamt 48 Spiele für die Engländer absolviert. Mit City wurde Gündogan souverän Meister in der Premier League.