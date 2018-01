Transfer-News live: Der Deadline Day im Ticker - Wer wechselt wohin?

Wer wechselt wohin? Das Wintertransferfenster der Bundesliga schließt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Auch das Fenster europäischer Top-Ligen wie der englischen Premier League endet am Mittwoch. Am Deadline Day können die Klubs bis dahin noch Profis einkaufen oder abgeben. In der Bundesliga zählen zu den spektakulärsten Wechseln bislang die Rückkehr von Sandro Wagner zum FC Bayern München und die Verpflichtung Manuel Akanjis durch Borussia Dortmund. Der Transfer von Pierre-Emerick Aubameyang bahnt sich an. Wann fällt die Entscheidung?