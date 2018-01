Alle Transfer-News und Gerüchte rund um Hannover 96

Peter Hobday (rechts, hier im Kampf um den Ball gegen die Gladbacher Stefan Effenberg, Mitte, und Bernd Krauss) gehörte zu den großen Leistungsträgern von Hannover 96 in der ersten Saison nach dem direkten Wiederaufstieg 1987. In der Aufstiegssaison war der Engländer von den Stuttgarter Kickers nach Hannover gekommen, doch nach gut anderthalb Jahren wechselte der Mittelfeldspieler, der in insgesamt 53 Pflichtspielen fünf Tore für die Roten erzielte, zu Eintracht Frankfurt. So richtig glücklich wurde Hobday in Hessen allerdings nicht. Auch infolge eines schweren Autounfalls bestritt er ingesamt nur 25 Partien in zwei Spielzeiten für die Frankfurter. © imago/Rust

Siegfried Reich (rechts, hier als 96-Mannschaftsführer mit Braunschweigs Torwart Uwe Hain vor dem Auftaktspiel der Spielzeit 1989/90) blieb im Jahre 1989 nach dem Bundesliga-Abstieg der Roten zunächst in Hannover. Als im November jedoch der Lockruf aus Krefeld ertönte, erlag der Goalgetter dem Werben des Bundesligisten Bayer 05 Uerdingen und wechselte Knall auf Fall an die niederländische Grenze. Damals war das auch mitten in der Spielzeit noch möglich. © Imago

Jochen Heisig (rechts, hier in einem haarigen Zweikampf mit Steffen Korell vom FC Homburg) war vielleicht nicht der technisch beschlagenste Spieler, den Hannover 96 je hatte, doch seine Trefferquote suchte ihresgleichen. In 73 Zweitliga-Spielen netzte der Ex-Karlsruher von 1989 bis 1991 gleich 31-mal. Eh es den kopfballstarken Stürmer im Sommer 1991 plötzlich nach Süddeutschland verschlug. Doch bei 1860 München lief es weniger gut, Heisig erzielte nur drei Treffer, stieg mit seinem neuen Verein in Liga 3 ab. Und heuerte im Anschluss wieder in Hannover an. Das zweite Engagement Heisigs war allerdings nicht so erfolgreich wie seine ersten Jahre. Nach einer knappen Saison war die Liaison 96-Heisig 1993 endgültig beendet. © imago/Rust

Uwe Eckel (links) kam 1989 vom 1. FC Kaiserslautern zu Hannover 96, wo er in 37 Spielen neun Tore schoss. Am Tag in der Sommerpause 1991, an dem der junge Außenstürmer plötzlich den Wunsch äußerte, zum Bundesligisten Hamburger SV wechseln zu wollen, war bei etlichen 96-Fans Katerstimmung angesagt. Der Wechsel ging über die Bühne und Eckels Form dahin. Zehn Bundesliga-Partien ohne jedes Tor liefert der frühere Pfälzer an der Elbe ab und wechselte dann zum VfB Lübeck. © imago/Rust

Martin Groth aus dem eigenen Nachwuchs (links, hier gegen Ralf Sievers vom FC St. Pauli, dem Bruder des 96-Urgesteins Jörg Sievers) gehörte eigentlich zum Inventar bei Hannover 96 und absolvierte zwischen 1988 und 1995 insgesamt 216 Pflichtspiele für die Roten. Doch plötzlich lockte sein früherer Mitspieler Frank Pagelsdorf, mittlerweile Trainer von Hansa Rostock, den rechten Mittelfeldspieler. Groth ging in Hannover von Bord und bestieg die Hansa-Kogge. Gemeinsam mit ihm wechselte noch ein weiterer Hannoveraner an die Ostseeküste ... © imago/Rust

... Stefan Studer nämlich begleitete Groth an die Warnow und schloss sich ebenfalls Hansa Rostock an. Der frühere Frankfurter und St. Paulianer flankte letztlich nur eine Saison (1994/95) lang auf dem linken Flügel von Hannover 96. Auf dem Foto bejubelt Studer sein Tor zum 5:2 gegen den 1. FC Nürnberg (Endstand 6:3). © imago/Rust

Auch für Torsten Gütschow war nach nur einem Jahr in Hannover wieder Schluss. Und das, obwohl die Saison 1994/95 für die Verbindung aus dem früheren DDR-Nationalspieler und Hannover 96 eine recht erfolgreiche war. 16 Tore erzielte der Stürmer in 33 Zweitliga-Partien. Doch danach verschwand der Angreifer so schnell, wie er ein Jahr zuvor gekommen war und wechselte zum Chemnitzer FC. Hannover 96 war die einzige Profistation seiner Karriere in den alten Bundesländern. © imago/Rust

Kreso Kovacec kam 1995 von Concordia Hamburg zu den Roten und stieg mit ihnen direkt in die Regionalliga ab. In der Winterpause seiner dritten Saison in Hannover zog es den torgefährlichen Stürmer allerdings ausgerechnet zum ärgsten Widersacher um den Zweitliga-Aufstieg. Und Kovacec ging tatsächlich zu Tennis Borussia Berlin. Im Sommer 1998 standen sich Kovacec und sein Ex-Verein dann auch erwartungsgemäß in den Relegationsspielen um den Aufstieg gegenüber. Kovacec traf nicht und 96 stieg auf. © imago/Rust

In Zeiten, in denen Spieler ihre Vereine durch Streiks zum Wechsel drängen und Vertragslaufzeiten nur noch auf dem Papier existieren, würde man sich solch geräuscharme Wechsel wie den von Markus Schuler von Hannover 96 zu Arminia Bielefeld im Sommer 2004 häufiger wünschen. Vertrag ausgelaufen, keine Pokerei, ablösefreien Wechsel bekanntgegeben. So geht es also auch. Schuler bestritt in zwei Jahren 39 Bundesliga-Spiele für Hannover 96. © imago/Rust

Ausgeliehen von Bayer Leverkusen, schien es 2003/04 gut zu passen zwischen Thomas Brdaric und Hannover 96. Doch nach zwölf Toren und dem Ende der Leihe blieb Brdaric nicht etwa fest bei Hannover 96, sondern entschied sich für einen Wechsel zum VfL Wolfsburg. Allerdings dauerte sein Intermezzo dort gerade einmal ein Jahr. Nach Ablauf einer Spielzeit war Brdaric schon 2005 wieder zurück bei 96 - und blieb diesmal länger. Nach drei Jahren im roten (oder grauen) Trikot beendete Brdaric im Jahr 2008 seine Profikarriere. © imago/Eduard Bopp

Für recht überstürzte Abschiede ist Szabolcs Huszti mittlerweile ja bekannt. Im Sommer 2006 aus Frankreich verpflichtet, zog es den Ungarn im Januar 2009 plötzlich nach Sankt Petersburg. 96 ließ ihn ziehen, um ihn zweieinhalb Jahre später zurückzuholen. Nach weiteren zwei Jahren besann sich Huszti abermals eines vermeintlich Besseren und verschwand in Richtung China. © imago

Gleich in seiner ersten Saison bei den Roten schrieb Jiri Stajner (rotes Trikot, rechts) Geschichte: Am vorletzten Spieltag der Saison 2002/03 sicherte er 96 durch sein Tor zum 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach den Klassenerhalt. Als lange danach, im Sommer 2010, die Feierlichkeiten über den nicht mehr für möglich gehaltenen Verbleib in der Bundesliga noch nicht ganz beendet waren, war die Nachricht von Stajners Abgang ein Jahr vor Ende seines Vertrags der Stimmungskiller. Stajner bekam die Freigabe und schloss sich erneut seinem früheren Verein Slovan Liberec an. Bis heute gilt "Jürgen" bei vielen 96-Anhängern als Kultfigur. © imago

Auch dieses Ade hatte sich nicht unbedingt abgezeichnet. Denn erst im Februar 2012 hatte Emanuel Pogatetz seinen Vertrag bei Hannover 96 bis 2016 verlängert und sich sehr positiv über Stadt und Verein geäußert. Nur wenige Monate später - in der Sommerpause 2012 - wechselte der Österreicher Hals über Kopf zum VfL Wolfsburg. © imago/MIS

Die Leihe von Artjoms Rudnevs vom Hamburger SV schien sich für Hannover 96 in der Rückrunde der Spielzeit 2013/14 voll auszuzahlen. Der Lette traf in seinen 16 Einsätzen im 96-Trikot viermal. Die Cluboberen in Hannover hatten schon öffentlich darüber gesprochen, die vereinbarte Kaufoption für den Spieler ziehen und ihn ab Sommer fest unter Vertrag nehmen zu wollen. Doch es kam anders. Die Frist verstrich und Rudnevs kehrte zum Hamburger SV zurück. Ob von Mirko Slomka, der damals HSV-Coach war, oder von Rudnevs die Intitiative dazu ausging, ist bis heute nicht komplett geklärt. © Imago/Camera 4