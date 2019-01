Bericht: Ex-Bundesliga-Star Kevin-Prince Boateng wechselt zum FC Barcelona!

Verlässt Kevin-Prince Boateng nach seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt zu US Sassuolo den italienischen Verein schon wieder? Der 31-Jährige soll ein Kandidat beim FC Barcelona sein. Der Transfer-Insider Gianluca Di Marzio aus Italien berichtet, dass sich Barca neben der Leihe eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro sichert.

Boateng spielte bis dato eine gute Saison in der Serie A. Der Offensivspieler kam zu insgesamt 15 Einsätzen und war dabei an sieben Treffern direkt beteiligt. Wegen einer Beckenverletzung verpasste der 31-Jährige aber auch einige Spiele.

Der Ex-Spieler von Eintracht Frankfurt hatte die Bundesliga eigentlich verlassen, um etwas näher bei seiner Familie in Mailand zu sein. Und jetzt ein Wechsel zum FC Barcelona? Der katalanische Radiosender RAC1 sowie die spanische Tageszeitung Marca berichten auch bereits über den Transfer. Die Leihgebühr soll bei zwei Millionen Euro liegen.

Boateng spielte bereits in der Saison 2016/2017 in der spanischen Liga bei UD Las Palmas. Jetzt steht er kurz vor der Rückkehr. Sassoulo-Boss Giovanni Carnevali soll bereits am Montagnachmittag in Barcelona den Wechsel klar machen.