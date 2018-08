Transfer-Streit eskaliert: Girondins Bordeaux feuert Trainer nach Wutrede

Poyet war so zornig, weil die Sportliche Leitung Stürmer Gaetan Laborde an den direkten Rivalen HSC Montpellier verkauft hatte - für drei Millionen Euro. Der Trainer, der sein Amt im Januar angetreten und mit Bordeaux im Schnitt starke zwei Punkte geholt hatte, legte sein Veto ein und wurde offenbar einfach übergangen. Auf der PK nach dem 2:1 gegen FK Mariupol und der Quali für die Playoffs schwoll dem Uru gehörig der Kamm. "Was der Klub mit Gaëtan Laborde gemacht hat, ist eine Schande" , schimpfte der 50-Jährige und ging anschließend richtig ans Netz.

"Niemand hat mir etwas darüber gesagt"

"Ich habe der Führung gesagt, dass wir ihn nicht gehen lassen dürfen, bis wir einen Ersatz verpflichtet haben. Das haben sie nicht gemacht und Laborde trotzdem ziehen gelassen", sagte Poyet, der immer übellauniger wurde. "Ich bin um 11.35 Uhr hier eingetroffen. Laborde war nicht hier. Er war in Montpellier. Niemand hat mir etwas darüber gesagt.“ Poyet, der in seiner aktiven Karriere (unter anderem Chelsea und Tottenham) als Raubein berüchtigt war, arbeitete zuvor in England, Griechenland, Spanien und China als Trainer. So ist er noch nie aus der Haut gefahren.