Der FC Bayern München kann entspannt in die nächsten Monate gehen. Nach Informationen der Bild hat Stürmerstar Robert Lewandowski nämlich beschlossen, auch in den kommenden Jahren für den deutschen Rekordmeister auf Torejagd zu gehen. Der 29-Jährige kokettierte in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit einem Transfer – vor allem Real Madrid wollte der Pole gern von einem Wechsel überzeugen.

Nun bleibt Lewandowski wohl in München. Die Entscheidung soll er während des Urlaubs nach der katastrophalen WM getroffen haben. Lewandowski wurde mit Polen Letzter der Gruppe H und schoss kein einziges Tor. Noch vor wenigen Wochen hatte Berater Pini Zahavi erklärt : „Robert fühlt, dass er eine Veränderung und eine neue Herausforderung in seiner Karriere braucht.“ Mit einer starken Weltmeisterschaft wollte er sich ins Schaufenster spielen – alles vorbei!

Spätestens mit seinem Doppelpack im Pokalfinale hat Ante Rebic auf sich aufmerksam gemacht. Der Kroate ist ein Liebling vom neuen Bayern-Trainer Niko Kovac. Er ist zwar nicht der ganz große Name, aber ein Spieler mit sehr viel Potenzial. Und der 24-Jährige dürfte nicht ganz so teuer werden. © 2018 Getty Images

Für Sergio Agüero lief es in dieser Saison nicht optimal. Zum Ende der Spielzeit fiel der 29-Jährige mit einer Knieverletzung aus. Jetzt ist der Argentinier wieder fit und dürfte sich bei der WM wieder mehr in den Fokus spielen. © 2018 Getty Images

Mit 14 Toren in 32 Spielen machte Alexandre Lacazette in dieser Saison auf sich aufmerksam. Der FC Arsenal setzte immer mehr auf den 27-Jährigen. Billig dürfte der Franzose nach seinem Wechsel im Mai 2017 für 53 Millionen Euro nicht werden. © 2018 Getty Images

Die Verpflichtung des Spaniers Alvaro Morata wäre aus finanzieller Hinsicht wohl machbar für den FCB. Der Stürmer des FC Chelsea kann mit seiner Quote von 11 Toren in 31 Premier-League-Spielen allerdings auch nicht mit den ganz großen Stürmern Europas mithalten. Ob der körperlich robuste Iberer Robert Lewandowski gleichwertig ersetzen könnte, ist stark anzuzweifeln. © 2018 AMA Sports Photo Agency

Natürlich darf Harry Kane von Tottenham Hotspur in dieser Aufzählung nicht fehlen. Der Brite traf in der Premier-League-Saison 30-mal ins Schwarze und zeigte auch in der Champions League seine internationale Klasse. Der aktuelle Marktwert von rund 150 Millionen Euro laut transfermarkt.de dürfte den Bayern allerdings Schweißperlen auf die Stirn treiben. Kane ist für den deutschen Rekordmeister unbezahlbar. © 2018 Getty Images

Kapitän Mauro Icardi ist so etwas wie die Lebensversicherung des italienischen Traditionsklubs Inter Mailand. 29-mal netzte der Argentinier in der Serie A ein, brauchte dafür lediglich 34 Spiele. Icardi hat eine ähnliche Spielweise wie Lewandowski und zeigt vor dem Tor keine Nerven. Sein Marktwert wird auf 75 Millionen Euro taxiert. Damit wahrscheinlich zu teuer für den FC Bayern München. © 2016 Getty Images

Paulo Dybala von Juventus Turin ist einer der begehrtesten Stürmer der Welt und markierte in der laufenden Saison bereits 22 Tore in 33 Ligapielen. Eine Wahnsinnsquote! Für den 24-Jährigen müsste der FC Bayern folglich ganz tief in die Tasche greifen. Das Potenzial "Lewy" bei den Bayern vergessen zu machen, hätte der Freistoßkünstler jedoch allemal. © 2018 Getty Images

Der Leipziger Timo Werner ist die deutsche Sturmhoffnung für die WM 2018. Der pfeilschnelle Offensivmann von RB Leipzig erzielte in dieser Saison 21 Tore in 45 Pflichtspielen für die Roten Bullen. Laut transfermarkt.de beträgt der Marktwert des 22-Jährigen aktuell rund 60 Millionen. Ein Transfer zum FC Bayern ist jedoch nahezu ausgeschlossen, da RB-Sportdirektor Ralf Rangnick wiederholt betont hat, keine weiteren Leistungsträger in diesem Jahr abgeben zu wollen. © 2018 PressFocus/MB Media

Bayern-Bosse hatten auf Verbleib gedrungen

Die Bayern-Bosse um Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß wird diese Nachricht freuen. Vor allem Rummenigge hatte immer wieder insistiert, dass ein Verkauf Lewandowskis nicht zur Debatte steht. Auch Neutrainer Niko Kovac kann nun entspannt in seine erste Saison bei den Bayern gehen – weiß er doch, dass sein Topstar auf jeden Fall in München bleiben wird.

Der FC Bayern könnte wohl eine Ablösesumme zwischen 80 und 100 Millionen Euro für den Stürmer kassieren, doch sollte Lewandowski gehen, müsste Ersatz her. Möglichst gleichwertig und folglich mächtig teuer. Ins Profil passen würden Antoine Griezmann, Edinson Cavani oder auch Paulo Dybala. Doch um Spieler dieser Qualität an die Isar zu locken, wären neben einem fürstlichen Gehalt auch eine horrend hohe Ablösesumme, vermutlich jenseits der 100 Millionen Euro, fällig.

In der aktuellen Bundesliga-Saison wurde der Pole locker und leicht mit 29 Saisontreffern Torschützenkönig. Doch in den wirklich wichtigen Partien wie den Champions-League-Halbfinalspielen gegen Real Madrid ist nichts von Lewandowski zu sehen. Ein Stürmer, der so viel auf sich hält, muss auch gegen Weltklasseteams wie die „Königlichen“ performen – so der mediale Tenor nach dem bitteren Champions-League-Aus.