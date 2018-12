Transfer zum FC Ingolstadt fix: Philipp Tschauner verlässt Hannover 96 

Bei 96 verlor Tschauner seinen Stammplatz vor der Saison 2018/19. Anders als in der vergangenen Spielzeit setzte sich der Aufstiegstorwart nicht im Zweikampf mit Michael Esser durch. Der gebürtige Bayer wird ausgeliehen, hat in der niedersächsischen Landeshauptstadt noch bis Juni 2020 Vertrag.

Am Donnerstag und Freitag absolvierte er die Medizinchecks bei den Schanzern: die ehemalige Nummer eins von Hannover 96 hat einen neuen Verein. Philipp Tschauer wird sich bis zumindest zum Sommer 2019 auf Leihbasis dem FC Ingolstadt anschließen, der derzeit mit zehn Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der 2. Bundesliga steht.

In Bildern: Die Zeit von Philipp Tschauner bei Hannover 96

Nach drei Jahren bei Hannover 96 findet Tschauner rührende Worte an das Team und die Fans der Roten:

Zu stark für die Kabine

Im Jahr 2015 wurde der gebürtige Schwabacher vom damaligen 96-Sportdirektor Dirk Dufner an die Leine gelotst. Über den 1. FC Nürnberg, TSV 1860 München und FC St. Pauli verschlug es "Tschauni" in die Landeshauptstadt zu Hannover 96. Damals kehrte Tschauner dem Kiezclub den Rücken, weil er nach dreieinhalb Jahren nicht mehr die Nummer eins am Millerntor war.