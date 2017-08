Deadline Day: Heute schließt das Transferfenster - Alle News im Liveticker

Nur wenig Zeit bleibt den 18 Fußball-Bundesligisten noch für Last-Minute-Geschäfte auf dem Transfermarkt. Das Transferfenster in Deutschland schließt um 18 Uhr, in anderen Ländern teilweise sogar erst um Mitternacht. Einige Klubs wie der 1. FC Köln oder Hertha BSC haben ihre Personalplanungen bereits abgeschlossen, andere basteln kurz vor dem Schließen des Transferfensters am Donnerstag noch am endgültigen Kader. Bei Werder Bremen ist das Geld knapp, Bayer Leverkusen, Hannover 96 und der VfL Wolfsburg sind noch auf der Suche nach geeigneten Kandidaten.