Transferfenster geschlossen: Die spektakulärsten Neuzugänge der Bundesliga

Das Transferfenster ist geschlossen! Zwei Monate hatten die Bundesligisten Zeit, ihre Kader zu formen und neue Kräfte zu verpflichten. Knapp 500 Millionen Euro investierten die 18 Vereine dabei, im Schnitt gut 27 Millionen Euro pro Klub. Zum Vergleich: Die 20 Premier-League-Teams gaben rund 1,4 Milliarden Euro für Spieler aus, onbwohl das Transferfenster dort bereits am 9. August endete. Am 17. August zog Italien nach, um 23:59 am Freitagabend haben auch die spanischen und französischen Klubs keine Transfermöglichkeiten mehr.