Transferschluss naht: Wer kommt noch zu RB Leipzig?

Leipzig. Am Freitag schließt sich das Transferfenster. Und damit steigt die Ungeduld bei den Fans von RB Leipzig. Denn nach wie vor warten die Anhänger der Messestädter auf Neuzugänge. Das Thema Sebastian Rudy, zwischenzeitlich als nahezu fix vermeldet, ist bekanntlich keines mehr. Der 28-Jährige wechselt von Bayern München zum FC Schalke 04.

DURCHKLICKEN: Zu- und Abgänge von RB Leipzig Die folgenden Spieler sind neu im Kader von RB Leipzig für die Saison 2018/19. © PICTURE POINT Matheus Cunha kommt für 12 Millionen Euro vom FC Sion, Vertrag bis 2023. © RB Leipzig Nordi Mukiele: kommt vom französischen Erstligisten HSC Montpellier; Vertrag bis 2023. © dpa Marcelo Saracchi: kommt von Club Atlético River Plate; Vertrag bis 2023. © PICTURE POINT/Leipzig info@fotoagentur-picture-point.de, 04107 Leipzig, Paul-Gruner Str. 62 Die folgenden Spieler stehen künftig nicht mehr im Kader von RB Leipzig. © PICTURE POINT Naby Keita: wechselt zum FC Liverpool. © imago/Eibner Agyemang Diawusie: wechselt zum FC Ingolstadt. © GEPA pictures Vitaly Janelt: seit Januar 2017 an den VfL Bochum ausgeliehen, wechselt endgültig nach Bochum. © GEPA pictures Dominik Kaiser wechselt nach Dänemark zu Bröndby IF. © Christian Modla Benno Schmitz: wechselt zum 1. FC Köln. © GEPA pictures Anthony Jung wechselt ebenfalls zu Bröndby IF. © Christian Modla Bernardo: wechselt zu Brighton & Hove Albion FC © GEPA Pictures Zsolt Kalmar: wechselt zum FC DAC 1904 Dunajská Streda © Christian Modla Elias Abouchabaka: wird für zwei Jahre an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. © GEPA pictures

Nach wie vor im Gespräch ist Evertons Ademola Lookman, der in der Rückrunde der Vorsaison auf Leihbasis bei den Roten Bullen wirbelte. Beim Poker um den 20-Jährigen ist Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick überraschenderweise außen vor. „Meine ganze Konzentration gilt den Spielen in dieser Woche. Alles andere läuft im Hintergrund. Die Drähte sind am Glühen.“

Oliver Mintzlaff hält ein Drahtende in seinen mit allen Wassern gewaschenen Händen, feilscht um jeden Euro. „Wir haben noch ein bisschen Zeit, machen keine verrückten Sachen. Das hat man auch im Fall Rudy gesehen“, so der RB-Geschäftsführer. Dort habe ein Kauf nie zur Diskussion gestanden, sollte ein Leihgeschäft her. An dieser Stelle wollten die Bayern die Lederhosen mit Seiteneingriff anbehalten. Mintzlaff: „Wir machen das, was zu uns passt und wirtschaftlich nachvollziehbar ist. Wir werden uns weiter in unseren Leitplanken bewegen.“ Lookman passt beziehungsweise wird passend gemacht.

Und wenn am Ende noch ein paar Scheine aus dem Sparstrumpf illern, könnte die Akte „Tyler Adams, Mittelfeldspieler, dynamisch“ zur Wiedervorlage kommen. Der 19-jährige Jungstar der New York Red Bulls will nach Europa, passt haarklein ins Anforderungsprofil der Roten Bullen. Problem: Die New Yorker wandeln erstmals seit Gründung am Titelgewinn, brauchen dazu Adams.