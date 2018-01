Transferupdate bei Hannover 96: Mike-Steven Bähre wechselt in die Dritte Liga

Der 96-Profikader umfasst mit allen Verletzten mittlerweile 30 Profis. Mike Bähre (22) gehörte zu den Spielern, die wenig Chancen auf den Bundesliga-Kader hatten. Trotzdem will 96 ihn halten und hat den im Sommer auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. Damit Bähre Spielpraxis bekommt, wird er an den SV Meppen verliehen.

Saison 12/13 - Henning Hauger (Hannover 96 -> IF Elfsborg, Ablöse: 200.000 Euro)

Saison 12/13 - Henning Hauger (Hannover 96 -> IF Elfsborg, Ablöse: 200.000 Euro) © imago

Saison 05/06 - Jonas Troest (Silkeborg IF -> Hannover 96, Ablöse: 150.000 Euro)

Saison 05/06 - Jonas Troest (Silkeborg IF -> Hannover 96, Ablöse: 150.000 Euro) © imago

Saison 03/04 - Vladimir But (SC Freiburg -> Hannover 96, ablösefrei)

Saison 03/04 - Vladimir But (SC Freiburg -> Hannover 96, ablösefrei) © imago

"Mike Steven Bähre ist ein hochveranlagter Spieler – deswegen haben wir ihn weiterhin an Hannover 96 gebunden. Um sich weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen zu können, benötigt er aber unbedingt Spielpraxis, die er beim SV Meppen sammeln soll", sagt 96-Manager Horst Heldt zu dem Transfer auf Leihbasis.

In der vergangenen Woche war Bähre zunächst mit Clubs aus der ersten österreichischen, holländischen und Schweizer Liga in Verbindung gebracht worden. Auch aus der 2. Bundesliga war von konkretem Interesse an Bähre berichtet worden.