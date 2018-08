Trapp oder Buffon im Tor? PSG-Trainer Tuchel: "Das ist hart für mich"

Parallel zum größten Triumph entwickelt sich jedoch auch eine der schwierigsten Situationen in Buffons Karriere: Im Sommer 2006 kommt raus, dass die Vereinsführung in einen umfassenden Manipulationsskandal verstrickt ist. Juventus, der AC Mailand, der AC Florenz und Lazio Rom sollen systematisch spiele abgesprochen haben. Juventus wird in der Folge am härtesten bestraft: Der Scudetto aus der Vorsaison wird ihnen abgesprochen und - noch schlimmer - sie müssen als einziges der angeklagten Teams den Zwangsabstieg in die Serie B mit einem Punktabzug vor Saisonbeginn hinnehmen. Im Bild machen sich Fans von Regina Calcio darüber lustig. © imago / ActionPictures