Trauer bei Hannover 96: Ex-Spieler Rajtoral tot aufgefunden

Trauer um den Tschechen Frantisek Rajtoral. Wie der Vorstandsvorsitzende Ibrahim Kizil seines türkischen Vereins Gaziantepspor am Sonntagabend mitteilte, wurde der ehemalige Nationalspieler tot in seinem Haus aufgefunden. Der Verteidiger wurde 31 Jahre alt.

"Er kam leider nicht zum Training. Wir wollten nach ihm in seinem Haus suchen, aber es war von innen geschlossen. Das Licht war an. Also wurde die Polizei gerufen. Die Tür wurde aufgesperrt und dann haben sie ihn gesehen", erklärte der Vorstandsvorsitzende auf einer Pressekonferenz. Laut Medienberichten beging er Selbstmord.