Trauer bei RB Leipzig: Fan stirbt vor Spiel gegen VfL Wolfsburg

Trauriger Zwischenfall in Leipzig: Ein Mann ist vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg zusammengebrochen und wenig später im Krankenhaus verstorben. Das teilte RB Leipzig nach dem Spiel gegen die Wölfe mit. Der Fan starb an einem plötzlichen Herztod. "Das rückt den Fußball gänzlich in den Hintergrund. Wir sprechen den Angehörigen des Verstorbenen unser Beileid und tiefes Mitgefühl aus", schrieb der Klub bei Twitter.

Wie die Polizei Leipzig auf SPORTBUZZER-Anfrage mitteilte, sei derzeit weder die Identität des Toten bekannt, noch ob es sich bei dem Verstorbenen um einen Leipziger oder einen Wolfsburger Anhänger handelt. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen. Mit weiteren Informationen sei nicht vor Montag zu rechnen.