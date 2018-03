Trauer beim BSC Preußen 07: Übungleiter stirbt nach Kollaps beim Training

"Der Schock sitzt sehr tief. Mir fehlen die Worte." Mirko Schult, Vorsitzender und Trainer der ersten Männermannschaft beim BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow, ist am Tag nach den Ereignissen des Vorabends fassungslos. Am Mittwoch war Vereinsmitglied Frank Ruselack, der zudem als Schiedsrichter aktiv war, bei einer Trainingseinheit seiner C-Junioren kollabiert und wenig später gestorben.

​Pfarrer hilft bei der Trauerbewältigung

Bereits am Donnerstag konnten sich Freunde aus dem Verein im BSC-Treff in ein Kondolenzbuch eintragen. Am Freitag wird zudem Pfarrer Steffen Karas ab 17 Uhr als Seelsorger im Blankenfelder Vereinsheim zur Verfügung stehen. Er soll in erster Linie den beteiligten Kindern des Vereins zur Seite stehen, aber auch jeder andere ist willkommen. Die Kinder können in Begleitung ihrer Eltern an dem Gespräch teilnehmen.