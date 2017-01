Trauer um Nico L.: "Ich werde dich nie vergessen"

Hannovers Fußballszene trauert um Nico L.: Der 26-jährige Spieler des TSV Stelingen ist in der Nacht auf Montag bei einem Autounfall auf der B6 in Stöcken ums Leben gekommen . Ein 22-jähriger Beifahrer starb ebenfalls. Erst wenige Stunden zuvor hatte Nico L. beim Sportbuzzer Masters gespielt und mit seinen Mitspielern den dritten Platz geholt. Der Mittelfeldspieler war im Sommer zum Team des Bezirksligisten gestoßen, war vorher u.a. für die Sportfreunde Ricklingen und den STK Eilvese aktiv.

Die Nachricht sorgt für tiefe Anteilnahme in der hannoverschen Fußballszene. Viele nutzen die sozialen Medien, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen.

"Zutiefst erschüttert"

"Nico ich werde dich nie vergessen", schreibt etwa Mitspieler Niklas Michel. Der Torhüter des TSV Stelingen hatte mit dem Opfer zusammen in der Bezirksliga 2 gekickt. "Ich habe mich so gefreut gemeinsam mit dir in der Rückrunde anzugreifen. Das ist doch alles die totale Scheiße..." schreibt Michel und wünscht "allen Angehörigen der beiden Familien viel Kraft in dieser schweren Zeit." Sein Eintrag endet mit den Worten: "Ich bin zutiefst erschüttert."