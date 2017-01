Trauer um Nico L.: Sportbuzzer sagt Hallenmasters-Party ab

Es hätte eine fulminante Party werden sollen. Gemeinsam mit allen Teams, Freunden und Fans wollte der Sportbuzzer am 17. Februar im Brauhaus Ernst August das Sportbuzzer Masters gemeinsam nachfeiern. Den TSV Barsinghausen, der im Neunmeter-Krimi das Turnier spektakulär gewonnen hatte. Den Finalgegner TSV Havelse, der 3148 Zuschauer in der Swiss Life Hall in Hochspannung versetzt und bis 90 Sekunden vor Abpfiff geführt hatte. Und auch Sky Kommentator Wolff Fuss, der beim Masters die Finalisten vorgestellt und mit seinen Sprüchen für Stimmung gesorgt hatte.