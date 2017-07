Trauerfeier für Lars Weißenberger in Borna: 300 Menschen geben ihm letztes Geleit

Borna. In einer bewegenden Trauerfeier nahmen am Mittwoch annähernd 300 Menschen Abschied von Lars Weißenberger. Neben seiner Familie hatten sich zahlreiche Freunde, Nachbarn, ehemalige Schulkameraden aus Kitzscher, Spieler, Mannschafts- und Trainerkollegen auf dem Friedhof in Borna versammelt. Viele trugen sich in ein Kondolenzbuch ein. Unter anderem gaben ihm Marco Rose, Trainer von RB Salzburg, der langjährige Coach Tino Vogel, RB-Nachwuchsleiter Thomas Ahlbeck, der einstige Lok-Präsident Steffen Kubald, die Trainer Jens Härtel (Magdeburg) und Torsten Ziegner (Zwickau) sowie Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke und Bornas Trainer Marco Gruhne das letzte Geleit.