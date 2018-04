Treffen von RB-Trainer Hasenhüttl mit Frankfurts Bobic ad absurdum geführt

Leipzig. Das Gerücht des Tages: RB Leipzig s Trainer Ralph Hasenhüttl hat sich bereits zweimal mit Frankfurt s Sportvorstand Fredi Bobic getroffen. Schließlich sucht die Eintracht im Sommer nach dem Verlust seines Trainers an den FC Bayern München einen Ersatz. Die von Sport1 verbreitete „Neuigkeit“ hatte folgendes interessante Detail: Eines der Treffen soll einen Tag nach dem Leipziger Aus bei Olympique Marseille in der Europa League am Leipziger Flughafen stattgefunden haben. Denn an jenem Freitag bestätigte der FC Bayern, dass Niko Kovac Nachfolger von Jupp Heynckes wird.

Wie der Leipziger Trainer dieses Treffen allerdings rein logistisch bewerkstelligt haben soll, bleibt ein Rätsel. RB Leipzig landete an besagtem Freitag gegen 17 Uhr aus Marseille am Flughafen Leipzig/Halle. Anschließend saß Trainer Ralph Hasenhüttl im Mannschaftbus gen Trainingszentrum am Cottaweg. Bereits um 18.15 Uhr betrat er noch im internationalen Look, also mit Anzug, das Podium der Pressekonferenz, vor dem Bundesligaspiel am Sonntag in Bremen. Der 50-Jährige sagte am Freitag zu dem Gerücht von Sport 1: „Schön, dass wir es mit einem Kollegen zu tun haben, der anscheinend keine Ahnung hat, was für Abläufe bei einem Fußballverein tatsächlich passieren.“