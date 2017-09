Geht Ancelotti schon 2018? FC Bayern hat Trennungs-Klausel

Nach Informationen des TV-Senders ESPN hat der FC Bayern eine Option, den Vertrag des Trainers bereits im Sommer vorzeitig zu beenden. Eigentlich läuft der Kontrakt noch bis 2019, die Bayern haben allerdings eine Trennungs-Klausel, wonach der Kontrakt einseitig aufgelöst werden kann. Ziehen die Bayern diese "Nagelsmann-Klausel"? Ancelotti steht also bereits unter Druck, wenn es für München in der Champions League nicht läuft wie erhofft.

Suchen die Bayern schon einen neuen Trainer? Verdächtig war zuletzt der Flirt von Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann (30), der den Job in München offenbar sehr gern annehmen würde. Der Shootingstar bekannte, dass die Bayern "in meinen Träumen schon eine etwas größere Rolle" spielen würden, entschuldigte sich daraufhin aber beim Italiener - per SMS. "Ich habe Carlo eine SMS geschrieben, damit ist die Sache aus der Welt geschafft", sagte Nagelsmann.