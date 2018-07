Trennung nach WM-Aus: Polen-Trainer Adam Nawalka hört auf

Joachim Löw bleibt als deutscher Nationaltrainer im Amt, ein anderer WM-Coach wird dagegen nicht weitermachen: Der Vertrag von Polen-Trainer Adam Nawalka wird nicht verlängert. Der 60-Jährige war mit seiner Mannschaft in der Gruppe H an Kolumbien und Japan gescheitert. Sein Kontrakt lief ohnehin am Ende der WM aus. Nawalka trainierte die Polen seit 2013.