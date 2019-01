Trennung zum Saisonende: "Recken" beenden Zusammenarbeit mit Martin Ziemer

In der Saison 2019/20 wird Martin Ziemer nicht mehr im Kasten der TSV Hannover-Burgdorf stehen. Das haben die "Recken" am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Nach sieben gemeinsamen Jahren trennen sich die Wege des Torhüters und des Handball-Bundesligisten.

"Recken" treiben Umbruch voran

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, denn Martin ist ein sehr verdienter Spieler in der 'Recken'-Geschichte und wird dies auch immer bleiben. Wir sind uns aber auch bewusst, dass wir einen Umbruch innerhalb der Mannschaft vorantreiben wollen, der ohne unbequeme Entscheidungen nicht möglich sein wird“, sagt der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen.